Sobadan sıçrayan kıvılcım engelli Melek’i hayattan kopardı

Develi İlçesi Gazi Mahallesi'nde engelli Melek Doğan ile Annesi R.D'nin oturduğu iki katlı evde sobadan sıçrayan kıvılcım nedeniyle yangın çıktı. Yangın anne ve kızının uykuda olduğu sırada tüm evi sardı. Yangının büyümesinin ardından komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangından son anda çıkarılan ve ağır yaralanan Melek Doğan ile yaşlı annesi R.D, Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Melek Doğan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı.