Sobadan sızan gaz can aldı: Gazi ve eşi hayatını kaybetti

Olay, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyü Yeşilöz mevkisindeki bir evde akşam saatlerinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, 67 yaşındaki Celal Türkoğlu ve 64 yaşındaki eşi Sündüs Türkoğlu, ısınmak için yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Durumu fark eden yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekipleri, Türkoğlu çiftinin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından evde detaylı tahkikat gerçekleştirildi. Türkoğlu çiftinin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Celal Türkoğlu'nun askerlik görevini yaparken gözünden yaralandığı ve 2023 yılında da "gazi" unvanı aldığı bilgisine ulaşıldı.