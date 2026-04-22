Sobadan sızan gaz can aldı: Yaşlı adam hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 22.04.2026 09:51

Trabzon’un Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 85 yaşındaki Fikri Arkan sobadan sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Olay, Yomra ilçesine bağlı Kaşüstü Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Fikri Arkan (85), sobayı yakmak istediği sırada borulardan çıkan dumanı fark etti. Durumdan şüphelenen yaşlı adam, oğlu Süleyman Arkan'dan yeni soba borusu getirmesini istedi.

EVE DÖNDÜĞÜNDE ACI MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Kısa süre sonra eve dönen oğlu Süleyman , babasını yerde hareketsiz halde buldu. Evde yoğun duman olduğunu fark eden yakınları, durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede, Fikri Arkan'ın sobadan sızan gaz nedeniyle hayatını kaybettiği tespit edildi. Arkan'ın cansız bedeni incelenmek üzere Adli tıp kurumuna kaldırıldı.

YETKİLİLERDEN UYARI

Yetkililer, özellikle kış aylarında soba ve baca sistemlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Benzer acıların yaşanmaması için vatandaşların bakım ve temizlik işlemlerini ihmal etmemesi gerektiği ifade edildi.

