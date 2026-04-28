Sobadan sızan karbonmonoksit gazı can aldı

Kırşehir'in Mucur ilçesi Kurugöl köyünde yaşayan Kadir Dişsiz'den uzun süre haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek Dişsiz'in evine gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Kadir Dişsiz 'i yatağında hareketsiz halde buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerinde yaptığı muyanede, Kadir Dişsiz'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin evde yaptığı çalışmaların ardından, Dişsiz'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!