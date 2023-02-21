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Giriş Tarihi: 21.2.2023 21:37

Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde benzinle sobanın tutuşturulmaya çalışıldığı sırada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda 2 kişi yaralandı

İHA
Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binada soba yakmak için benzin kullanılmasından dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, sağlık ekipleri de dumandan etkilenen ve yangında yaralanan 2 kişiyi hastaneye kaldırdı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürülürken, evde maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Sobayı benzinle tutuşturunca evi yaktılar: 2 yaralı
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