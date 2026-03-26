Sobesos Antik Kenti’ne Cumhurbaşkanlığı statüsü: Kazılar yıl boyu sürecek

Kapadokya'nın önemli arkeolojik alanlarından biri olan Sobesos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazıların, yeni statü ile birlikte daha kapsamlı ve uzun soluklu şekilde yürütülmesinin önü açıldı. Çalışmaların Bakanlık koordinasyonunda bilimsel yöntemlerle devam edeceği bildirildi. Nevşehir sınırları içerisinde yürütülen önemli arkeolojik projelerden biri olan kazıların, bölgenin kültürel mirasının korunması ve gün yüzüne çıkarılması açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle mozaikleri, hamam yapısı ve villa kalıntılarıyla dikkat çeken alanın, detaylı kazılarla turizme kazandırılması hedefleniyor.

İlk olarak kaçak kazı ihbarı üzerine başlatılan çalışmalarla gün yüzüne çıkarılan Sobesos'ta, Roma ve erken Bizans dönemine ait mozaikli yapılar, hamam kompleksi ve çeşitli yaşam alanları tespit edilmişti. Figürlü ve geometrik motifleriyle öne çıkan mozaiklerin, Kapadokya bölgesinde nadir örnekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Yeni statü ile birlikte kazıların yıl boyunca sürdürülebileceği ve elde edilecek bulguların hem bilim dünyasına hem de bölge turizmine önemli katkılar sunmasının beklendiği kaydedildi.