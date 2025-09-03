Şofben ile Termosifon Arasındaki Fark Nedir? Termosifon ve Şofben Aynı Şey Mi, Hangisi Daha Çok Yakar?

Şofben ve termosifon, her ne kadar sıcak su elde etmek için kullanılan cihazlar olsa da işleyiş biçimleri birbirinden farklıdır.Bu nedenle her iki cihaz da aynı amaç için kullanılsa da kullanım şekilleri, enerji tüketimi ve pratikliği açısından farklılık gösterir. Dolayısıyla Şofben ile termosifon arasındaki fark nedir, aynı şey mi sorusunun cevabı bu noktada kritik bir önem taşır.
Şofben ile termosifon arasındaki temel fark, su ısıtma yöntemleri ve kullanım amaçlarıdır:
Kısaca özetlemek gerekirse:
Şofben = Anında su ısıtır, depolamaz.
Termosifon = Suyu depolayarak ısıtır, sürekli sıcak tutar.
Şofben ile termosifonun yakıt tüketimi kullanım alışkanlıklarına göre değişiklik gösterir. Şofben, suyu anlık olarak ısıttığı için çalıştığı anda yüksek enerji harcar ancak sadece musluk açıldığında devreye girdiğinden kısa süreli kullanımlarda daha tasarruflu olabilir. Buna karşılık termosifon, depoladığı suyu sürekli sıcak tutmak için gün boyu enerji tüketir; bu durum az kullanımda daha fazla fatura çıkmasına yol açabilir. Ancak çok kişinin yaşadığı evlerde ya da sık sıcak su ihtiyacı olan durumlarda termosifon daha pratik ve verimli bir çözüm sunar. Kısacası az kullanımda şofben, yoğun kullanımda ise termosifon daha avantajlıdır.