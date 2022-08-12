Sofi Ömer Bieber’i halay çekmeye davet etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'in Şemdinlili 70 yaşındaki Ömer Çelik'in rap müzikle kurgulanan halay videosunu 253 milyon takipçisiyle paylaşması büyük ilgi çekti. Hakkâri Şemdinli'de Yayla Köyü'nde yaşayan ve 'Sofi Ömer' lakabıyla tanınan Çelik, Instagram hesabından kendisini paylaşan dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'e teşekkür ederek Hakkâri'ye davet edip birlikte halay çekmek istediğini söyledi. Yöresel kıyafeti, esnek hareketleri ve kendisine has figürleriyle dikkat çeken Çelik, "Türkiye dışından da birçok sevenim var. Ancak ünlü şarkıcı Justin Bieber'in benim halay videomu paylaşmasına çok mutlu oldum" dedi. İlk kez 8 yıl önce sosyal medyada paylaşılan görüntülerle birlikte ünü artan Çelik, İran ve Irak'tan da düğünlerde 'halay başı' olması için teklifler alıyor. 1'i engelli 10 çocuğu olan Çelik, geçen yıl kanser hastalığı nedeniyle eşini kaybedince düğünlere gitmeyi bıraksa da, ısrarlar üzerine yeniden başladı. -