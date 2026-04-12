Sofralara ulaşmadan yakalandı! Bursa ve Balıkesir’de eş zamanlı operasyonlarda tonlarca kaçak midye ele geçirildi!

10 TON KAÇAK MİDYE ELE GEÇİRİLDİ

Bursa ve Balıkesir illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, İzmir istikametine seyir halinde olan iki araç durduruldu. Araçlarda yapılan kontrollerde tonlarca midyenin sağlıksız şartlarda taşındığı belirlendi. Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı incelemelerde, herhangi bir yasal denetimden geçmeden piyasaya sürülmek istenen toplam 10 ton kaçak midye ele geçirildi. Midyelerin halk sağlığı açısından risk oluşturduğu değerlendirildi. Ele geçirilen midyelere el konulurken, olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.