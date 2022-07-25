Soğuk Çorba Tarifleri - Yazın Yoğurtlu Ayran Aşı Soğuk Çorba Tarifi Nasıl Yapılır?

Asırlardır süregelen köklü bir mutfak kültürüne sahip olan ülkemizde, birbirinden lezzetli ve faydalı çorba bulunur. Türk mutfağında genel olarak sıcak çorbalar yaygın olsa da, aslında pek çok soğuk çorba tarifi de vardır. Bildiğiniz üzere sebzeler, pişirildiklerinde vitaminlerinin ve besin maddelerinin büyük bir kısmını kaybederler. Özellikle yeşil yapraklı sebzelerde ağırlıklı olarak A, B, C vitaminleri, mineraller, lif ve antioksidanlar bulunur. Sebzeler hasat edilir edilmez, vitamin ve minerallerini kaybetmeye başlarlar. Pişirildiklerinde ise büyük bir kısmı yok olur. Soğuk çorba tarifleri içinde yer alan çiğ sebzeler, daha yüksek oranda vitamin ve mineral almayı sağlar. İşte soğuk ayran aşı çorbası tarifi ile ilgili merak edilenler…

Soğuk Ayran Aşı Çorbası Faydaları Nelerdir?

Yoğurt gibi süt ürünlerinde bulunan kalsiyumun, başta kemik ve diş sağlığı olmak üzere birçok faydası vardır. Kardiyovasküler hastalıkları önleyebilecek daha iyi kan lipid seviyelerinin oluşmasını sağlar. Yoğun bağırsak florasını iyileştirir. Laktik asit bakterileri ayrıca, kolesterolün bağırsak tarafından elimine edilmesini teşvik eder. Bu da, kan kolesterolünü düşürür.

Yoğurt, vücudun sağlıklı kalması için gerekli besinleri içerir. Diğer vitaminlerin yanı sıra, kemik oluşumunda ve osteoporozun önlenmesinde rol oynayan kalsiyumu içerir. Kalsiyum aynı zamanda, obezitenin önlenmesine katkıda bulunabilir. Nane, yoğun olarak A vitamini içerdiği için göz ve cilt sağlığına birebirdir. Potasyum, magnezyum ve folat gibi mineraller ile kemik sağlığına da iyi gelir. C vitamini bakımından zengin olan dereotu, cilt ve bağışıklık için çok faydalıdır.

Soğuk Ayran Aşı Çorbası Tarifi Nedir?

Serinletici ve sağlıklı ayran aşı çorbası tarifi için gerekenler şunlardır:

5 yemek kaşığı süzme yoğurt

1 lt ayran

Yarım demet nane (kıyılmış)

Yarım demet dereotu (kıyılmış)

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

2-3 dal taze kişniş

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı haşlanmış mısır

1 su bardağı haşlanmış buğday

1 su bardağı haşlanmış nohut

İsteğe göre buz parçaları

Öncelikle buğday, nohut ve mısırı ayrı tencerelerde haşlayın. Dilerseniz hazır haşlanmış mısır da kullanabilirsiniz. Daha sonra sularını süzün ve soğumaya bırakın. Buzdolabında 1-2 saat beklettikten sonra büyük cam bir kaseye boşaltın. Üstüne yoğurdu, baharatları, naneyi, dereotunu ve en son ayranı ekleyin. Ayran tuzlu ise ekstradan tuz kullanmanıza gerek olmayabilir. Çorba kıvamına gelinceye kadar hepsini karıştırın. Isınmaması için buz parçalarını ekleyin. Üstüne zeytinyağını gezdirin, biraz kuru nane ve dereotu ile süsleyerek servis yapın.

Soğuk Pancar Çorbası Tarifi Nedir?

Bu leziz ve vitamin deposu soğuk çorba için gereken malzemeler şu şekildedir:

2 adet orta boy pancar

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke

1,5 su bardağı süzme yoğurt

2 su bardağı ayran

1 çay kaşığı tuz ve karabiber

Güzelce yıkadığınız pancarları haşlayın. Daha sonra, küçük parçalar halinde keserek mutfak robotunda püre haline gelinceye kadar çekin. Zeytinyağı, tuz, karabiber ve sirkeyi ilave edin. Büyük bir kapta ayran ve yoğurdu karıştırın. Üstüne pancar püresi ekleyin, homojen bir hale gelinceye kadar karıştırın. Servis etmeden önce iyice soğuması için buzdolabında birkaç saat bekletin.

Semizotlu Soğuk Çorba Tarifi Nedir?

Yaz aylarının en çok tüketilen sebzelerinden biri olan semizotu, soğuk çorba yapmak için mükemmeldir. Semizotlu soğuk çorba yapmak için aşağıdaki malzemeler gerekir.

1 demet semizotu

2-3 su bardağı süzme yoğurt

1, 5 litre soğuk su

Yarım su bardağı haşlanmış buğday

1 tatlı kaşığı tuz ve karabiber

4-5 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Semizotlarını yıkayın ve ayıklayın. Farklı bir kapta, yoğurt, sarımsak ve tuzu su ekleyerek karıştırın. Semizotlarını ve karabuğdayı ilave edin ve karıştırın. Süsleme için üstüne biraz zeytinyağı ve karabiber gezdirin.