Soğuk Kahve Tarifi Ve Yapımı - Evde En Lezzetli Kolay Sütlü Ve Buzlu Soğuk Kahve Nasıl Yapılır?

Ülkemizde, genellikle kahvaltı sonrası sıcak Türk kahvesi keyfi yapılsa bile, yavaş yavaş soğuk kahve kültürü de benimseniyor. Bu kavrulmuş aromayı sevenler, birbirinden farklı soğuk kahve tarifi bilmek ve denemek ister. Buzlu kahve tarifleri, yaz ayları için idealdir. Özellikle, serinleme arzusu başa çıkılamaz bir hale geldiğinde, buzlu kahve kolay, hızlı ve her şeyden önce lezzetli bir tercih olarak ortaya çıkar. Soğuk kahve yapımı hızlı ve kolay olduğu için ansızın gelen misafirlere ziyafet çekmeyi sağlar. İtalya, kahve konusunda dünyada ezici bir üstünlüğe sahiptir. Kahve kültürünün uçsuz bucaksız olması, sadece sıcak kahvelerden değil, soğuk kahve tariflerini de içinde barındırmasından kaynaklanır. İşte soğuk kahve nasıl yapılır sorusuna ilişkin detaylar…

Affogato Nasıl Yapılır?

Kelime anlamına bakıldığında affogato, İtalyancada boğulmuş anlamına gelir. İçinde dondurma olduğu için oldukça soğuk ve lezzetlidir. Kahve ile temas ettiğinde erimeye başlar ve tatlı olarak da tadını çıkarmanızı sağlar. Affogato için gereken malzemeler şu şekildedir:

İnce çekilmiş kahve (2 yemek kaşığı)

Vanilyalı dondurma (2 top)

Espresso bazlı bir kahve olan affogato için öncelikle ince çekilmiş kahveyi, espresso makinesine aktarın. Makineyi, talimatlarına uygun olarak ayarlayın ve espressonun demlenerek bardağa damlamasını bekleyin. Bardak dolduktan sonra içine bir veya iki top vanilyalı dondurma ekleyin ve servis edin.

Frappuccino Nasıl Yapılır?

Frappuccino, dünyaca ünlü kahve dükkanlarında en çok tüketilen soğuk kahvelerden biridir. Hemen her kahve gibi espresso bazlıdır ve farklı malzemelerle değişik bir hal alır. Çok lezzetli bu soğuk kahve için aşağıdaki malzemelere ihtiyaç vardır.

1,5 yemek kaşığı kahve

1 su bardağı süt

5-6 parça buz (sayı isteğe göre değişebilir)

2 yemek kaşığı şeker

1,5 yemek kaşığı çikolata, karamel veya çilek sosu

Süsleme için krem şanti

Öncelikle espressoyu hazırlayın ve soğumadan şeker ilave ederek miksere boşaltın. İyice karıştırdıktan sonra süt ve sosu (çikolata, karamel, çilek) ekledikten sonra 1-2 dakika daha karıştırın. Bir kaba boşaltın ve soğuması için buzdolabına kaldırın. Servisten önce buz ilave ederek tekrar karıştırın. Bardağa koyun, sos ve krem şanti ile süsleyin.

Frappe Nasıl Yapılır?

Bol köpüklü ve çok leziz bir soğuk kahve olan frappe, çoğu kahve gibi İtalya'dan çıkmıştır. Milkshake ile yapılan ilginç bir soğuk kahve tarifidir. Bu kahveyi yapmak için gerekenler şu şekildedir:

2 yemek kaşığı granül kahve

4 yemek kaşığı su

2 tatlı kaşığı şeker

2 su bardağı süt

6-7 adet buz küpü

3 yemek kaşığı çırpılmış krema

Büyük bir kapta kahve, soğuk su ve şekeri köpürene kadar çırpın. Servis edilecek bardakların yarısına kadar soğuk sütü ve buzları ekleyin. Üzerine kahveli karışımı dökün ve en son çırpılmış krema ile süsleyerek sunum yapın.

Cold Brew Nasıl Yapılır?

Damıtılarak elde edilen bu soğuk kahveyi yapmak için ihtiyaç duyulan süre, diğerlerine göre biraz daha fazladır. Aromasının ortaya çıkması için neredeyse 15 saate yakın beklemek gerekir. Kahvenin malzemeleri arasında aşağıdakiler yer alır.

1 litre soğuk su

130 gram kahve

5-6 adet buz

1,5 su bardağı süt

Kahveyi bir sürahiye boşaltın ve soğuk suyu ilave ederek karıştırın. Rayihasını bırakması için yaklaşık 10-12 saat bekletin. Süre sona erdiğinde karışımı süzgeçten geçirerek başka bir şişeye aktarın. Daha sonra başka bir saklama kabının veya sürahinin ağzına filtre kağıdı koyarak tekrar süzün. Servis yapılacak bardaklara 2-3 buz küpü koyun ve kahveyi dökün. Tadının bozulmaması için buz parçalarının sayısının çok olmamasına dikkat edin. İsteğe bağlı olarak biraz süt de ekleyebilirsiniz.