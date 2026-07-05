Soğuksu Milli Parkı’nda yaralı şah kartalları ve kerkenezler tedavi edilip yeniden doğaya bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü uhdesinde, Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda Soğuksu Milli Parkı Şefliği tarafından tedavi ve rehabilitasyon süreçleri başarıyla tamamlanan yaban kuşlarının doğaya dönüşü için tören düzenlendi. Programa Genel Müdür Kadir Çokçetin, Genel Müdür Yardımcısı Paşa Enver Baysa, Av ve Yaban Hayatı Daire Başkanı Mahmut Temel, Bölge Müdürü Ahmet Çörtük ile Ankara Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü personeli katıldı.

ŞAH KARTALLARI UYDUYLA TAKİP EDİLECEK

Doğaya bırakılan 2 şah kartalına, salım sonrasında yürütülecek bilimsel izleme çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla uydu vericisi takıldı. Bu sayede kartalların göç rotaları, yaşam alanları ve doğadaki hareketleri yakından takip edilerek türün korunmasına yönelik önemli veriler elde edilecek. Yetkililer, yaban hayatının korunması ve yaralı hayvanların yeniden doğal yaşamlarına kazandırılması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirterek, biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik projelerin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör