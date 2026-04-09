Soğuksu’da "Yavaş" dönemi tescilli beceriksizlikle bitti: Milli park harabeye döndü!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yönetimindeki ABB, Kızılcahamam'ın gözde doğal alanlarından biri olan Soğuksu Milli Parkı'nda tartışmalı bir sürecin odağı haline geldi. Göreve gelmeden önce "Ankara Türkiye'nin en zengin ama en ucuz hizmet veren ili olacak" vaadinde bulunan Yavaş'ın, milli parkta izlediği politika bu söylemlerle çelişti.

ÜCRETSİZ PARKI ÜCRETLİ YAPTI YİNEDE BAKIMSIZLIK TEPKİ ÇEKTİ

Yavaş yönetimi göreve geldikten sonra, daha önce ücretsiz olan Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesini BELTAŞ aracılığıyla devraldı. Ancak parkın ücretsiz giriş uygulaması kısa sürede kaldırıldı. İlk etapta araç giriş ücreti 10 TL olarak belirlenirken, bu rakam daha sonra 20 TL'ye çıkarıldı. Bayram dönemlerinde dahi ücret alınması vatandaşların tepkisini çekti.

Ücretli hale getirilmesine rağmen parkta bakım ve hizmetlerin yetersiz kaldığı görüldü. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanda ciddi eksiklikler ortaya çıktı. Yavaş yönetimi öncesinde yaklaşık 700 olan piknik masası sayısının 500'e düştüğü, tuvaletlerin ve barbekü alanlarının tahrip olduğu ve kullanılamaz hale geldiği ortaya çıktı. Doğal güzelliğiyle öne çıkan parkın zamanla bakımsızlıktan harap bir görünüme büründüğü ifade edildi.

ABB İŞLETEMEDİ, İLÇE BELEDİYESİNE DEVRETTİ

Tartışmaların odağındaki süreç, ABB'nin milli parkı işletmeyi bırakmasıyla yeni bir boyut kazandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, sahip olduğu 5+5 yıllık kullanım hakkının ikinci 5 yıllık bölümünü kullanmak istemediğini resmi yazıyla bildirdiği ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından Soğuksu Milli Parkı'nın işletmesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu kapsamında 3+2 yıl süreyle Kızılcahamam Belediyesi'ne devredildi. Devir işlemi 20 Mart itibarıyla resmen yürürlüğe girdi. Böylece ABB, işletemediği milli parkı ilçe belediyesine bırakmış oldu.