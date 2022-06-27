Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı Nerede, Nasıl Gidilir? Hangi Hatlar Geçiyor Ve Nasıl Aktarma Yapılır?

İstanbul'un Kadıköy ilçesine bağlı bir semt olan Söğütlüçeşme'de; Kadıköy Belediye binası, Söğütlüçeşme Marmaray, Söğütlüçeşme Yüksek Hızlı Tren, Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı, Salı Pazarı, Söğütlüçeşme Camii ve Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu gibi önemli noktalar yer alır. Özellikle Söğütlüçeşme metrobüs durağı metrobüsün son durağı olduğu için "Söğütlüçeşme metrobüs durağına hangi hatlar geçiyor ve nasıl aktarma yapılır?" Gibi merak edilen sorular oluşmaktadır. Söğütlüçeşme metrobüs durağı nerede, nasıl gidilir? İşte tüm detaylar…

Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı Nerede, Nasıl Gidilir?

Söğütlüçeşme, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer almaktadır. İstanbul'un bir ucundan diğer ucuna ulaşmanızı sağlayan metrobüslerin son duraklarından biri olan Söğütlüçeşme'dir. Söğütlüçeşme metrobüs durağına gitmek için Beylikdüzü'nden itibaren herhangi bir metrobüs durağından 34AS numaralı metrobüse binerseniz Söğütlüçeşme'ye ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki bilgiler dahilinde Marmaray ve metro ile de Söğütlüçeşme metrobüs durağına ulaşmanız mümkündür.

Otobüs: 16D, 4, ER2, BEYLIKDÜZÜ - SÖĞÜTLÜÇEŞME

Tren: MARMARAY (ATAKÖY - PENDIK), MARMARAY (HALKALI - GEBZE)

Metro: M4

Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı YHT Arası Ne Kadar?

Söğütlüçeşme Tren İstasyonu'ndan Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'na (Beylikdüzü yönü) yaklaşık 100 metre, İniş platformuna (Söğütlüçeşme yönü) ise yaklaşık 250 metre yürüme mesafesi olup, istasyonlar arası aktarma imkânı vardır. Her iki istasyon da engelli erişimine asansörle ve rampalar sayesinde uygundur.

Söğütlüçeşme Metrobüs Durağı Kadıköy Arası Mesafe Kaç Dakika?

Söğütlüçeşme metrobüs durağı ile Kadıköy merkez oldukça yakın diyebiliriz. Tahmini olarak 10-15 dakikalık yürüme mesafesindedir. İsterseniz, metrobüsten indikten sonra Kadıköy'e giden 4, 8E, 8A, 19S, 19F, 16D, 20K gibi İETT seferlerinden birini binebilirsiniz. Söğütlüçeşme durağı ile Kadıköy arası 4 durak mesafededir.