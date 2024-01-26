Haberler Yaşam Haberleri Sohbet uygulamalarında çocuk pornosu: Telefondan çıkan müstehcen görüntülere operasyon!
Giriş Tarihi: 26.1.2024 15:24 Son Güncelleme: 26.1.2024 15:55

Sohbet uygulamalarında çocuk pornosu: Telefondan çıkan müstehcen görüntülere operasyon!

Ankara'da S.K.'nın cep telefonunda çok sayıda çocuk pornografisi içeriklerine rastlandı. Görüntülerin sohbet uygulamalarında da paylaşıldığı anlaşıldı. Soruşturma kapsamında 37 şüpheli yakalandı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sohbet uygulamalarında çocuk pornosu: Telefondan çıkan müstehcen görüntülere operasyon!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları temin eden, başkalarının kullanımına sunan ve satan şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında S.K.'nin cep telefonu üzerinde yapılan incelemede çok sayıda çocuk pornografisi içeriklerine rastlandı. Ayrıca telefonda sohbet uygulamalarında oluşturulmuş çok sayıda çocuk pornografisi paylaşım grupları belirlendi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bu gruplardan çocuk pornografisi içeriklerinin üretildiği, temin edildiği ve paylaşıldığı saptandı. Soruşturma kapsamında Ankara merkezli, Adana, Ağrı, Aydın, Bolu, Bursa, Çorum, Denizli, İstanbul, Kayseri, Konya, Malatya, Mersin, Muğla, Sakarya, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Yalova'da 37 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen ve emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye götürüldü. Şüpheliler, sorgularının ardından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Sohbet uygulamalarında çocuk pornosu: Telefondan çıkan müstehcen görüntülere operasyon!
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