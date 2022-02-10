Son dakika Survivor 2022: All Star haberleri - Dün akşam açıklanan Survivor SMS sıralaması ile birlikte Survivor kim elendi, kim gitti soruları yanıt buldu. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta, Aycan Yanaç’ın yarışmadan ayrılması nedeniyle eleme gerçekleştirilmemişti. Bu hafta ise Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan’ın yer aldığı Survivor eleme adayları potasından bir yarışmacı adaya veda etti. Programı ve eleme anını kaçıran izleyiciler, 9 Şubat Survivor kim elendi, kim gitti sorularına yanıt arıyor. İşte SMS sıralaması ile dün akşam Survivor’a veda eden o isim

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star'da dün gece eleme heyecanı yaşandı. Ödül oyununun ardından Acun Ilıcalı, konseyde SMS sıralaması ile Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusuna yanıt verdi. Acun Ilıcalı'nın adaya veda eden ismi açıklaması ile birlikte, konsey alanında kısa süreli bir sessizlik yaşandı. Peki Survivor kim elendi? 9 Şubat 2022 SMS sıralaması ile Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu, gitti?

SURVİVOR 2022 KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? İŞTE ADAYA VEDA EDEN İSİM

Survivor 2022'de adaya veda eden olan yarışmacı belli oldu. Dün oynanan ödül oyununun ardından SMS oy sıralaması Acun Ilıcalı tarafından konseyde açıklandı.

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımı toplamda 7 aday çıkardı. Gönüllüler takımından tek aday ise Evrim oldu. SMS sıralamasının ardından ise adaya veda eden o isim belli oldu.

İşte Survivor olma hayallerine veda eden o isim;