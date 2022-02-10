Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022 All Star'da dün gece eleme heyecanı yaşandı. Ödül oyununun ardından Acun Ilıcalı, konseyde SMS sıralaması ile Survivor kim elendi, adadan kim gitti sorusuna yanıt verdi. Acun Ilıcalı'nın adaya veda eden ismi açıklaması ile birlikte, konsey alanında kısa süreli bir sessizlik yaşandı. Peki Survivor kim elendi? 9 Şubat 2022 SMS sıralaması ile Survivor All Star'da elenen yarışmacı kim oldu, gitti?
Survivor 2022'de adaya veda eden olan yarışmacı belli oldu. Dün oynanan ödül oyununun ardından SMS oy sıralaması Acun Ilıcalı tarafından konseyde açıklandı.
Bu hafta oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımı toplamda 7 aday çıkardı. Gönüllüler takımından tek aday ise Evrim oldu. SMS sıralamasının ardından ise adaya veda eden o isim belli oldu.
İşte Survivor olma hayallerine veda eden o isim;
SURVİVOR KİM ELENDİ? 9 ŞUBAT SMS OYLAMASI SIRALAMASI İLE SURVİVOR'DAN ELENEN İSİM…
Survivor 2022 tüm hızıyla yayınlanmaya devam ederken 9 Şubat 2022 SMS sonuçları ile bu akşam elenen yarışmacı belli oldu. Yapılan iki ada konseyinde gönüllüler takımından Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan eleme adayları olarak belirlendi. Dün akşamki ada konseyinin ardından elenen yarışmacı ise sms sıralaması ve halk oylaması sonuçlarına göre açıklandı ve Survivor'da kim elendi sorusu yanıt buldu.
SON DAKİKA: SURVİVOR'DA ELENEN İSİM BELLİ OLDU!
Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan eleme adayları olarak belirlenmişti. Bugünkü ada konseyinde bu isimlerden hangisinin adaya veda edeceği belli oldu.
Survivor'da iki hafta süren SMS oylamasının ardından elenen isim Furkan oldu.
9 ŞUBAT ADA KONSEYİNDE NE OLDU?
İki takımın içinde haftanın en başarılı yarışmacısı Berkan Karabulut seçildi. Haftanın yarışmacısı olan ve hediye kazanan Berkan, kazandığı hediyeyi annesine hediye olarak gönderdi.
DÜN YAYINLANAN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ünlüler ve Gönüllüler Anlat Bakalım oyununda mücadele etti. Mücadeleyi 4-0'lık skorla Ünlüler kazandı.
Ünlüler ile Gönüllüler takımı arasında oynanan dokunulmazlık oyunu sonrasında ünlüler takımı eleme adayını belirlemek üzere konseyde toplandı. Haftanın 1 ve 2. dokunulmazlık oyunları sonrası eleme adayları Furkan ve Bora olarak belirlenmişti. Pazartesi akşamı yapılan ada konseyi sonrasında ünlüler takımında yarışmacılar adadan gitmesini istedikleri isimleri yazdı.
Oylamada ismi en çok yazılan yarışmacı Gizem çıktı. Böylece Gizem sürgün adasına giden 3. isim oldu. Performans birincisi olan Elif de diğer eleme adayını belirledi. Elif eleme adayı olarak en yakın arkadaşı Sercan'ın ismini verdi. Sercan'ın 3. kez sürgün adasına Elif tarafından gönderilmesi konseyde şaşkınlık yarattı.
Böylece eleme adayları Barış, Birsen, Mert, Evrim, Furkan, Bora, Gizem ve Sercan olarak belirlendi.
Dokunulmazlık oyununun ikinci etabında ise ünlüler ve gönüllüler takımı erkekleri karşılaştı. Nefes kesen oyunda iki takım da var gücü ile zorlu performansta son dakikaya kadar direndi. Atakan'a karşı Berkan'ın aldığı sayı ile erkeklerde dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Bu sonuçla gönüllüler bir kez daha dokunulmaz olurken, ünlüler takımı ise eleme adayını belirlemek için konseyde toplandı.
8 ŞUBAT SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Ünlüler ve gönüllüler, peş peşe 3 dokunulmazlık yarışının ardından ödül oyunu için mücadele etti. Haftanın ödülü ise Gaziantep'ten gelen baklavalar ve su böreği oldu. Kadınlarda kazanan takım Ünlüler olurken erkeklerde ise Gönüllüler oyunu aldı ve mücadele uzatmalara gitti. Başa baş mücadelenin kazananı Gönüllüler takımı oldu.
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