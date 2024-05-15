ŞOK Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası - ŞOK Çağrı Merkezine Nasıl Bağlanılır?

Türkiye'nin en market zincirlerinden biri olan ŞOK, 3.000'den fazla şubesiyle 81 ilde hizmet vermektedir. ŞOK, geniş ürün yelpazesinde gıda ürünlerinden temizlik ürünlerine, evcil hayvan ürünlerinden kırtasiye malzemelerine kadar birçok farklı kategoride ürün sunmaktadır. Bir sorun yaşadığınızda ŞOK müşteri hizmetleri telefon numarası ve ŞOK çağrı merkezine nasıl bağlanılır bilmeniz size yardımcı olacaktır.

ŞOK Müşteri Hizmetleri Telefon Numarası Nedir?

0850 808 00 00 numaralı telefondan ŞOK Müşteri Hizmetlerine ulaşabilirsiniz. Bu numaradan aradığınızda, ürünler, siparişler, mağazalar ve diğer konularda bilgi alabilir, soru sorabilir ve şikayetlerinizi iletebilirsiniz.

ŞOK Müşteri Hizmetlerine Ulaşmanın Diğer Yolları Nelerdir?

https://www.sokmarket.com.tr/ adresinden Müşteri Hizmetleri sayfasına giderek online olarak form doldurarak veya musterihizmetleri@sokmarket.com.tr adresine e-posta göndererek ŞOK ile iletişime geçebilirsiniz.

ŞOK'un mobil uygulamasını telefonunuza indirerek uygulama üzerinden Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçebilirsiniz.

Herhangi bir ŞOK mağazasına giderek müşteri hizmetleri yetkilisi ile yüz yüze görüşebilirsiniz.

ŞOK Müşteri Hizmetleri ile Yardım Alabileceğiniz Konular Nelerdir?