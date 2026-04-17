Sokak çetelerine büyük darbe: 296 gözaltı, 221 tutuklama!

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "Bayğaralar" çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik 13 Nisan'da Adana merkezli olmak üzere 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 296 şüpheli ile 6 suça sürüklenen çocuk yakalandı.

221 TUTUKLAMA KARARI

Gözaltına alınan şüphelilerden 233'ü ve 6 çocuk mahkemeye sevk edildi. Yapılan değerlendirme sonucunda 216 şüpheli ile 5 çocuk tutuklanırken, 17 şüpheli ve 1 çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi.

276 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında örgütün suçtan elde ettiği gelirleri, firari durumdaki şüphelilerin yakınları üzerinden akladığı tespit edildi. Bu çerçevede yaklaşık 276 milyon TL değerinde 40 araç, 14 arsa ve arazi ile 15 konutun yanı sıra çok sayıda banka hesabına el konuldu.

"MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA SÜRECEK"

Operasyonu yürüten Adana Cumhuriyet Başsavcılığı ile sahada görev yapan Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür eden Gürlek, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla süreceğini vurguladı. Gürlek açıklamasında, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, adaletin güçlendirilmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması için çalışmaların kesintisiz devam edeceğini belirtti.