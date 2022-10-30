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Giriş Tarihi: 31.10.2022

Sokak düğününde kanlı saldırı

Sokak düğününde kanlı saldırı
ADANA'NIN Yüreğir ilçesindeki sokak düğününe katılıp, silahlı saldırıya uğrayan Galip Düz hayatını kaybetti, oğlu Muhammet Düz ağır yaralandı. Olay, önceki gün saat 22.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktaki düğüne katılan Galip Düz ile oğlu Muhammet Düz, Doğan D. ve Mehmet Emin Ş.'nin silahlı saldırısına uğradı. Baba ile oğlu, vücutlarının çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Şüpheliler ise otomobille olay yerinden kaçtı. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Galip Düz, hayatını kaybetti. Muhammet Düz'ün durumunun ise kritik olduğu öğrenildi. Doğan D. polis ekiplerince yakalanırken, diğer şüpheli aranıyor. DHA

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Sokak düğününde kanlı saldırı
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