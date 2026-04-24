Bakan Danışmanı Karaca: Barınaklarda ölüm çok daha az...

Sokak hayvanlarına ilişkin yasal düzenleme yaklaşık 2 yıl önce yasalaşmıştı. Uygulama süreci, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda ele alındı. Sahipsiz sokak hayvanlarından sorumlu olan İçişleri Bakan Danışmanı Ahmet Yavuz Karaca, sokakta doğan her 10 köpekten 8'inin öldüğünü ancak barınaklarda ölüm oranın bu rakamın yarısı kadar olduğunu anlattı. Karaca, "Sahipsiz sokak hayvanlarının barınacağı doğal yaşam alanları ve bakım evleri 3 ayda tamamlandı. Ülke genelinde 354 bin 41 hayvan aşılandı, 256 bin 518 hayvan kısırlaştırıldı, 78 bin 438 hayvan sahiplendirildi. Türkiye'deki sokak hayvanı sayısı 1 milyon 250 bin sanılanın aksine 4 milyon sahipsiz sokak köpeği yok. Sokak hayvanlarının yüzde 78'i toplandı. Geçmişte 20-25 bin olan haftalık toplama rakamları, 2-3 bine kadar düştü. Barınaklarda veyahut doğal yaşam alanlarında öldürmeyle ilgili uygulama bulunmuyor" dedi.



"30 TON MAMA ÜRETİLİYOR"

Sokak hayvanlarına yönelik yatırımlara değinen Karaca, "81 ilde toplam 25 milyon metrekarelik bakım, rehabilitasyon ve doğal yaşam alanı planlandı. 11,6 milyon metrekaresi tamamlandı. 4 milyon metrekaresi yapım, 9,1 milyon metrekaresi proje aşamasında. Günlük 60 ton gıda atığından yaklaşık 30 ton mama üretiliyor" diye konuştu.



"KUDUZ ŞÜPHELİ TEMAS ARTIYOR"

Karaca, kuduz şüpheli temas sayısındaki artışa dikkati çekerek şunları kaydetti: "2014 yılında 197 bin olan temas sayısı 2024'te 487 bin 794'e yükseldi. Kuduz aşısının doz başına maliyeti yaklaşık 10 dolar, temaslı kişilere en az 3 doz uygulanıyor. Köpeklerden insanlara ve diğer canlılara bulaşan 300 çeşit zoonotik hastalık var. Türkiye maalesef kuduzda dünyadaki yüksek riskli ülkeler listesinde. Almanya'dan, Hollanda'dan, dünyanın herhangi bir yerinden turist kalkıp geldiğinde kuduzla riskli ülkeye gittiğini kabul ederek geliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı kuduz hastalığıyla mücadelede 3,5 milyar lira harcadı. Kuduzun yaban hayata sıçramasında sokak köpeklerinin rolü çok büyük. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da dahil olmak üzere çiftlik hayvanlarında da kuduz hastalığı tespit ediliyor. Bunun da sebepleri yine sahipsiz sokak hayvanlarının saldırısı."

