Sokak hayvanları üzerinden Vali Makas’a algı operasyonu

Kırıkkale'de İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Vali Mehmet Makas'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Vali Mehmet Makas alınan kararla ilgili yapmış olduğu açıklamada "Köylerimiz de dahil olmak üzere ilimizde 4 bine yakın sokak hayvanımız var. Bu hayvanlarla ilgili güzel bir çalışma yapılacak. Bizim devlet geleneğimizin tabanında, hizmetin odağındaki özne her zaman insandır. İnsan başımızın tacıdır. İnsanımızı odağımıza aldık ama merhamet çizgisinden hiçbir zaman şaşmadan, hayvanların da hayatlarını idame ettirmesi noktasında, insanın hak ve özgürlüklerine dokunmadan, sağlığına zararlı olmamak kaydıyla elimizden geleni yapacağımızı; biz Kırıkkale'nin üst yöneticileri olarak ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.
TEPKİ SONRASI VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Açıklanan karar sonrası bazı vatandaşlar sosyal medya hesapları üzerinden yapmış oldukları paylaşımlarla Kırıkkale Valiliğine tepki gösterdi. Valiliğin sokak hayvanlarına hiç dokunmayacağı gibi algı oluşturularak Vali Makas'ı tehdite kadar varan paylaşımlar yapıldı. Kırıkkale Valiliği yaşananların ardından açıklama yaptı.
"HAYVANLAR TOPLATILARAK BAKIM EVLERİNE YERLEŞTİRİLECEK"
Valilik yapmış olduğu açıklamada, "5199 sayılı Kanun'un amir hükümleri çerçevesinde, ilimiz sınırları içerisindeki sokaklarda dolaşan sahipsiz hayvanların bakım evlerine yerleştirilmesi, burada oluşturulan doğal yaşam alanlarında bakımlarının sağlanması konuları titizlikle değerlendirilmiştir. Mevzuatın belirlediği usul ve esaslar doğrultusunda iş birliği ve dayanışma anlayışıyla gerçekleştirilen İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı sonrasında, bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan ve halkımızı yanıltmaya yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.