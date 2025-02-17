Sokak hayvanları üzerinden Vali Makas’a algı operasyonu

Kırıkkale'de İl Hayvanları Koruma Kurulu toplantısı Vali Mehmet Makas'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı sonrası Vali Mehmet Makas alınan kararla ilgili yapmış olduğu açıklamada "Köylerimiz de dahil olmak üzere ilimizde 4 bine yakın sokak hayvanımız var. Bu hayvanlarla ilgili güzel bir çalışma yapılacak. Bizim devlet geleneğimizin tabanında, hizmetin odağındaki özne her zaman insandır. İnsan başımızın tacıdır. İnsanımızı odağımıza aldık ama merhamet çizgisinden hiçbir zaman şaşmadan, hayvanların da hayatlarını idame ettirmesi noktasında, insanın hak ve özgürlüklerine dokunmadan, sağlığına zararlı olmamak kaydıyla elimizden geleni yapacağımızı; biz Kırıkkale'nin üst yöneticileri olarak ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.