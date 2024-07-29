Sokak hayvanlarını tedavi edip sahiplendiren merkez

İstanbul'da Bağcılar Belediyesi'nin kurduğu Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi'nde sokak hayvanlarına yönelik kısırlaştırma, barınma ve tedavi hizmetleri sunuluyor. Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı merkezde veteriner hekim ve teknikerlerin de aralarında bulunduğu 30 kişilik uzman personel görev yapıyor. Ekipler, yaralanan, hastalığı bulunan ve bakıma ihtiyaç duyan sokak canlılarını nakil araçlarıyla merkeze taşıyor. Kayıt altına alınan hayvanlar muayene odasında hekimler tarafından tedavileri yapılıyor. Ardından ise merkezdeki havyanlar sahiplendiriliyor. Son 1.5 yıl içinde 12 bin 699 kedinin ve 956 köpeğin muayenesi yapıldı. 3 bin 213 kediye ise cerrahi operasyon yapıldı. Bu süre içinde sağlık kontrolleri ve muayeneleri tamamlanan 129'u köpek ve 58'i kedi olmak üzere 187 sokak hayvanı sahiplendirildi. Merkezde şu anda 375 kedi ile 163 köpek bulunduğunu anlatan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Tüm hayvan severleri sahiplenme kampanyasına destek vermeye davet ediyoruz. Böylece sokak hayvanları yuvaya kavuşurken sokaklarımız da güvenli hale gelecek" dedi.