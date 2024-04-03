Sokak kedilerine bakma kavgası cinayetle sonuçlandı

Olay dün gece saatlerinde 5000 evler 75.yıl mahallesinde meydana geldi. Alt kattaki komşusu ile sokaktaki kedilere bakma yüzünden uzun zamandır aralarında husumet olan iki komşu dün gece saatlerinde sokak kedilerine bakma nedeniyle tekrar tartışmaya başladılar. Bunun üzerine şüpheli Erol Akbaş (66) evinin penceresinden 58 yaşındaki Gülser Yıldırım'a ve yanındaki eşin Kemalettin Yıldırıma ateş etti. Açılan ateş sonunda Gülser Yıldırım ağır yaralanırken, eşi Kemalettin Yıldırımın ise parmağı koptu. Olay yerine gelen 112 Acil Ambulansı ile özel bir hastaneye kaldırılan Gülser Yıldırım doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Açılan ateş sonucu parmağı kopan Kemalettin Yıldırım ise Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, hastanede tedavisinin devam ettiği belirtildi.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Olay yerine gelen polis tarafından etkisiz hale getirilerek, gözaltına alınan Erol Akbaş'ın evinde yapılan aramada 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 28 adet 16'lık dolu kartuş, 2 adet 16'lık boş kartuş, 1 adet av tüfeğinin fişeklerini koymak için bulunan ve kütüklük ismi verilen tüfek kemeri bulundu. Şahış çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanıp, Karabük T Tipi kapalı cezaevine teslim edildi.