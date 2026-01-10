Sokak köpeği saldırısı davasında emsal karar: 5 milyon lira tazminat

Ankara Keçiören'e bağlı Kafkaslar Mahallesi'nde 7 Aralık 2023'te, Tunahan Yılmaz'ın (12) okula giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayıp ağır yaralanması üzerine başlatılan soruşturmada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürü Mustafa Şener ve Keçiören Belediye Başkanlığı Çevre Koruma Şube Müdür Vekili Asena Ülkü Ünal beraat etti. Tunahan'ın ailesi, 15 ameliyat geçiren çocuklarının eğitiminden uzak kaldığını belirterek 10 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

REKOR TAZMİNAT

Ankara 8. İdare Mahkemesi, sahipsiz hayvanlarla ilgili sorumluluğun valilikler ile büyükşehir ve ilçe belediyelerine ait olduğuna hükmetti. Kararda; çocuğun vücudunda çok sayıda açık yara oluştuğu, kuduz tedavisi gördüğü, başındaki yaranın doku nakliyle kapatıldığı, yoğun bakımda kaldığı ve hareketsizlik nedeniyle bacağında damarda pıhtı geliştiği belirtildi. Öz bakımını dahi yapamayan Tunahan'ın eğitimine evde devam ettiği kaydedildi. Bu bulguları dikkate alan mahkeme, manevi tazminat talebini kısmen kabul ederek kusurlu bulunan idarelerin müştereken/ müteselsilen, yasal faiziyle birlikte 5 milyon lira tazminat ödemesine hükmetti.