Sokak köpeğini besleyen aile komşuları tarafından darp edildi

Olay, Pozantı ilçesine Akçatekir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Adana'da veteriner olan Melek Nida Urazan, geçtiğimiz haftasonu yaylada yaşayan ailesinin yanına gitti. Burada veteriner Urazan, belediyenin kısırlaştırdığı ve küpe taktığı sokak hayvanlarını besledi. Ancak Urazan'ın avukat olan komşusu Y.K. ve eşi F.K., durumdan rahatsız olup aileyi uyardı.

Veteriner Urazan ve ailesi hayvanları beslemeye devam etti. Bunun üzerine Y.K. ve eşi F.K., veterinerin kardeşi Onur İbrahim Atay'a (27) saldırdı. Veteriner Melek Nida Urazan ve annesi Mürşide Atay (72), Onur İbrahim'i saldıranların elinden almaya çalıştı ancak onlar da saldırıya uğradı. Komşuları iki tarafı ayırdı. Saldırı anı cep telefonu videosuyla kaydedildi.

Saldırıda anne Mürşide Atay'ın kaburgalarında kırık oluşurken, veteriner Urazan ve erkek kardeşinin vücutlarının çeşitli yerleri aldıkları darbeler sonucunda morluklar oluştu. Aile hastanede darp raporu aldı. Kendilerine saldıranlar hakkında şikayetçi olduklarını dile getiren veteriner Urazan, "Belediyenin kısırlaştırdığı köpekleri besliyorduk. Ancak bu şahıslar sürekli bize tehditler savurdular. Annemi yerlerde sürüklediler. Umarım hak ettikleri cezayı alırlar. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.