Sokak köpekleri bir çocuğu daha komalık etti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde sokakta oynarken köpeklerin saldırısına uğrayan Osman Can Yasılak (5), başından, omuzlarından ve bacaklarından yaralandı. Bağırma seslerini duyan anne Dilara Yasılak ve çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan çocuk, hastanede yapılan müdahalenin ardından Gaziantep'e sevk edildi. Olay, bugün öğle saatlerinde Gölbaşı ilçesinin Asfalt Mahallesi'nde meydana geldi.

Osman Can Yasılak, kuzenleriyle mahallede oynadığı sırada başıboş 5 köpeğin saldırısına uğradı. Başından, omuzlarından ve bacaklarından yaralanan çocuğun çığlıklarını duyan anne Dilara Yasılak ve çevredekilerin müdahalesi ile köpekler uzaklaştırıldı. Osman Can kanlar içerisinde kalırken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük çocuk, Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tetanos ve kuduz aşılarının yapılmasının ardından plastik cerrahi için Gaziantep'e sevk edildi. Ambulansla Gaziantep'te özel bir hastaneye getirilen Osman Can yoğun bakıma alındı.