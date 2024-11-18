Sokak köpekleri dehşet saçtı! 13 yaşındaki Alperen ağır yaralandı

Olay, Ankara'nın Çubuk İlçesi Gökçedere Mahallesi Hilderesi mevkiinde meydana geldi. Mandıraya gitmek için sabah saatlerinde yola çıkan Alperen Tekyürek, bir anda çevresini saran sokak köpeklerinin hedefi oldu. Çığlıklarına koşan bir vatandaş sayesinde köpeklerin saldırısından kurtarılan Alperen, sırtından ve kolundan ciddi şekilde yaralandı.

BENZER SALDIRILAR ARTIŞTA

Bu tür köpek saldırılarının, sadece Çubuk'ta değil Türkiye genelinde son yıllarda giderek arttığına dikkat çekiliyor. Ankara'nın farklı ilçelerinden de benzer vakalar meydana gelirken vatandaşlar özellikle çocukların bu saldırılar karşısında savunmasız olduğunu vurguluyor.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Alperen Tekyürek, ilk olarak Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Alperen'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

VATANDAŞLARDAN YETKİLİLERE ÇAĞRI

Bölge halkı, sokak köpeklerinin saldırgan tavırları nedeniyle büyük endişe duyduklarını belirterek yetkililere seslendi. Sürü halinde dolaşan ve tehlike yaratan köpeklerin kontrol altına alınmasını isteyen vatandaşlar, "Çocuklarımız sokağa çıkamaz hale geldi. Önlem alınmazsa daha büyük facialar yaşanabilir" diyor.