Sokak köpekleri Mayıs ayına kadar toplatılacak

İstanbul Valiliği, sahipsiz sokak köpeklerine yönelik yürütülen çalışmaların yavaş ilerlemesi üzerine harekete geçti. Vali Davut Gül imzasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve 39 ilçe belediyesine gönderilen resmi yazıda, sokak köpeklerinin toplatılması süreci için Mayıs ayı sonuna kadar süre tanındı. Görevini ihmal eden yerel yönetimler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı vurgulandı.
CAN GÜVENLİĞİ VURGUSU
Valiliğin gönderdiği yazıda, bazı ilçelerde sürü halinde dolaşan köpeklerin vatandaşların can güvenliğini tehlikeye attığına dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Mevzuatta yer alan sahipsiz köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere yeni doğal hayat alanları için yer tahsisi yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığı görülmektedir." Yazıda ayrıca, 30 Temmuz 2024'te TBMM'de kabul edilen 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 13 Aralık 2024'te yürürlüğe giren uygulama yönetmeliği hatırlatıldı. Güncel mevzuata göre; Sahipsiz hayvanlar yerel yönetimlerce toplanarak bakımevlerine nakledilecek ve bu merkezlerde barındırılacak.