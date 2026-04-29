Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Olay, Saray ilçesine bağlı Kazım Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede başıboş dolaşan sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 5 yaşlarındaki Hamza Özsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıklarının aktardığına göre çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy ise ilk müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
HASTANE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ
Olayın ardından çocukların yakınları Saray Devlet Hastanesi'ne akın ederken, hastane çevresinde jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İlçe merkezinde yaşanan olay, başıboş sokak köpekleri sorununu yeniden gündeme getirirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.