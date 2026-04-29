Haberler Yaşam Haberleri Sokak köpeklerinin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 29.04.2026 19:39 Son Güncelleme: 29.04.2026 21:32

Van’ın Saray ilçesinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. 10 yaşındaki bir çocuk ise ağır yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Arif KARAKAŞ
Olay, Saray ilçesine bağlı Kazım Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede başıboş dolaşan sokak köpekleri iki çocuğa saldırdı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle köpekler uzaklaştırılırken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, 5 yaşlarındaki Hamza Özsoy'un olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Görgü tanıklarının aktardığına göre çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandığı öğrenildi. Ağır yaralanan 10 yaşındaki Ayaz Özsoy ise ilk müdahalenin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

HASTANE ÖNÜNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Olayın ardından çocukların yakınları Saray Devlet Hastanesi'ne akın ederken, hastane çevresinde jandarma ekiplerince geniş güvenlik önlemleri alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İlçe merkezinde yaşanan olay, başıboş sokak köpekleri sorununu yeniden gündeme getirirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
