Sokak köpeklerinin yüzde 65’i toplandı

İstanbul Valisi Davut Gül, il genelinde sahipsiz hayvanların yüzde 65'inin toplandığını, kalanıyla ilgili çalışmaların da 2-3 ayda tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi. Bir televizyon programına katılan Gül, konuya ilişkin soruları yanıtladı. İstanbul'un 39 ilçesinde belediyelere orman arazilerinden yer tahsis ederek doğal yaşam alanı yapmalarına imkan tanındığını belirten Gül, şunları söyledi: "Tespit edilen sahipsiz hayvanların yüzde 65'i, yani 3'te 2'si toplandı. Kalan 3'te 1'ini de 2-3 ay içinde gündemimizden çıkarmak istiyoruz." Çalışma yapmayan belediyeleri de uyaran Gül, sahipsiz hayvanın bir kişiye zarar vermesi durumunda suç duyurusunda bulunacaklarını hatırlattı.

SAHAFLAR ÇARŞISI'NA DESTEK

Vali Davut Gül, İstanbul'da önceki gün etkili olan sağanak yağış nedeniyle su baskını yaşanan Üsküdar'daki Sahaflar Çarşısı'nı ziyaret etti. NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda ziyarette esnafa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini belirten Gül şunları kaydetti: "Maddi zararların tamamını karşılayacağız. Ancak biliyoruz ki yılların emeğiyle bir araya getirilen, her biri ayrı bir hatıra taşıyan kitapların, belgelerin ve nadide eserlerin kaybını hiçbir maddi destek telafi edemez. Kaybolan sadece kağıt değil, şehrimizin hafızasının ve kültürel mirasının da bir parçasıdır. Üsküdar Sahaflar Çarşısı'nı yeniden ayağa kaldırmak için esnaflarımızın yanında olmaya devam edeceğiz."