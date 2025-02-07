Sokak ortasında başlayan tartışma kanlı bitti

Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi Bakımyurdu Caddesi'nde, olay meydana geldi. İddiaya göre, Ayhan Moralı (53), Yusuf A. ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. İkilinin sokak ortasında başlayan tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Yusuf A., yanında bulundurduğu av tüfeğiyle, Ayhan Moralı'ya ateş açtı. Göğsünden vurulan Moralı kanlar içerisinde yere yığılırken Yusuf A. kaçtı.

HASTANEDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Moralı'yı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan müdahaleye rağmen Moralı kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgede yaptığı çalışmalarda Yusuf A.'yı, Meydan Mahallesi ara sokaklarında yakaladı.