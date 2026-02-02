Sokak ortasında çifte cinayet

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen korkunç olayda biri kadın olmak üzere 2 kişi yol kenarında silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. İki kişiyi araçta öldürdükten sonra yol kenarına atıp bölgeden kaçan şüpheliler ise polisin çalışmasıyla yakalandı. Olay, Hisar Mahallesi Fener Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otomobil içerisinden silah sesleri geldiğini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi. Emniyet güçleri bölgeye intikal ettiğinde cadde üzerinde Gülseher Göksan (43) ila Turan Emre Arıkan (23) adlı şahısların cansız bedenini buldu.

2 CESET 9 KURŞUN

Gülseher Göksan'ın vücudunda 5 el, Turan Emre Arıkan'ın vücudunda 4 el kurşun yarası olduğu tespit edilirken, araçta ise boş kovanlar bulundu. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Grup Amirliği ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan çalışmada şahısların araç içerisinde vurulduğu ve sonrasında yola atıldığı belirlenirken, olayda kullanılan araç ise olay yerinin biraz ilerisinde boş şekilde bulundu. Çalışma kapsamında görgü tanıklarının ifadesi alınırken, çevredeki güvenlik kameraları incelenerek araç içerisinde de delil çalışması yapıldı. Emniyet güçleri yaptıkları çalışmanın ardından, şüpheliler İ.O. (70) ve H.O.'yu (74) Hisar Mahallesi'ndeki bir evde operasyonla gözaltına aldı. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin ilk ifadelerinde Göksan ve Arıkan ile alacak meselesi nedeniyle tartıştıklarını, olayın bu sırada meydana geldiğini söyledikleri öğrenildi. İki kişinin cansız bedeni savcılık incelemesi sonrasında Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.