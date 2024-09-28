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Giriş Tarihi: 28.9.2024 15:51 Son Güncelleme: 28.9.2024 17:21

Sokak ortasında çıkan silahlı saldırıda 19 yaşındaki Şahin Aslan hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi’de sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan 19 yaşındaki Şahin Aslan hayatını kaybetti.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sokak ortasında çıkan silahlı saldırıda 19 yaşındaki Şahin Aslan hayatını kaybetti

Olay, saat 18.30 sıralarında Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki Şahin Aslan sokakta biriyle sohbet ettiği sırada otomobil ile gelen şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Karnından yaralanan Aslan, kanlar içerisinde bir süre ilerledikten sonra aynı sokakta yine kurşun yağmuruna tutuldu. Birçok yerinden kurşunların isabet ettiği Aslan yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı. Yaralı Aslan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aslan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerinin çevredeki güvenlik kameralarını izleyerek saldırganları yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

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Sokak ortasında çıkan silahlı saldırıda 19 yaşındaki Şahin Aslan hayatını kaybetti
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