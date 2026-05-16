Haberler Yaşam Haberleri Sakarya'da dehşet! Sokak ortasında vahşeti yaşattı! Cani eş kıskıvrak yakalandı
Giriş Tarihi: 16.05.2026 10:26

Sakarya’nın Erenler ilçesinde ayrıldığı imam nikahlı eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan eski eş, kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Hüseyin CUMALI
Olay, Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi Yunus Emre Parkı yanında meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce ayrıldığı imam nikahlı eşi İ.Y. (47) ile karşılaşan Ç.K. (41), henüz bilinmeyen bir nedenle eski eşi tarafından tabancayla sokak ortasında vuruldu. Bacağından yaralanan kadın kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli yaya olarak olay yerinden kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli eski eş ise polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör
