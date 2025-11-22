Sokak ortasında infaz: 1 kişiyi öldürdü peşindeki polislere ateş açtı

Gemlik ilçesi Dr. Ziya Kaya Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde sabahın erken saatlerinde silah sesleri yankılandı. İlyas D, husumetlisi olduğu öne sürülen ve bir süredir takip ettiği Erdal Gündüz'ü sabah erken saatlerde yanındaki uzun namlulu silahla sokak ortasında kurşun yağmuruna tuttu. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yerde kanlar içinde yatan vatandaşa müdahale eden ekipler, Erdal Gündüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan saldırgan, kendisine müdahale etmek isteyen trafik ekiplerine de ateş açarak ortadan kayboldu. Kaçan zanlının yakalanması için ilçe genelinde geniş çaplı operasyon başlatılırken, şehirdeki MOBESE ve kameralar inceleme altına alındı. Muhtemel kaçış güzergahlarını değerlendiren ekipler, kısa süre sonra saldırganı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan İlyas D, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.