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Giriş Tarihi: 26.4.2025 15:48 Son Güncelleme: 26.4.2025 15:53

Sokak ortasında öldürmüştü: Sarkıntılık iddiası...

İstanbul Ümraniye'de başından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.  Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası yapılan çalışmalarda öldürülen kadının 26 yaşındaki Yazgülü Çoşkun olduğu belirlendi. Cinayeti genç kıza sarkıntılık ettiği iddia edilen ev sahibi Gülabi Ç.’nin işlediği öğrenildi. Olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak ortasında öldürmüştü: Sarkıntılık iddiası...

Olay dün akşam Finanskent Mahallesi 3125. Sokakta üzerinden meydana geldi. 'Silahlı yaralama' ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri üzerinde kimlik çıkmayan genç bir kadının silahla başından vurulmuş halde buldu. Yapılan çalışmalarda öldürülen kadının 26 yaşındaki Yazgülü Çoşkun olduğu belirlendi. Kısa bir süre sonra çeşitli suçlardan 16 suç kaydı bulunan ve öldürülen genç kadının arkadaşı 29 yaşındaki Mehmet T. gözaltına alındı. Mehmet T. polise verdiği bilgilere göre, olayın gerçekleştiği sokakta Gülabi Ç. adlı kişiye ait evde kız arkadaşıyla oturduğunu belirtti. Mehmet T., ev sahibinin kız arkadaşına sarkıntılık yaptığını iddia ederek 'Sarkıntılık edince tartışma çıktı. Ev sahibinde silah vardı. Bende Yazgülü alarak evden ayrıldık' dedi.

PEŞİNDEN ATEŞ ETTİ

Kız arkadaşıyla evden ayrıldığını belirten Mehmet T., ev sahibi Gülabi Ç.'nin peşlerinden gelerek Yazgülü'ne ateş ederek olay yerinden kaçtığını söyledi. Bu ifadeler üzerine polis şüpheli Gülabi Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda şüpheli Gülabi Ç. olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte yakalanarak emniyette götürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sokak ortasında öldürmüştü: Sarkıntılık iddiası...
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