Sokak ortasında silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece'de motosikletli iki şüpheli sokakta bulunan 3 kişiye silahla ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı. Olay Mehmet Akif Mahallesi Aşık Veysel Caddesi ile Türkmen Sokak'ın kesişiminde dün yaşandı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen motosikletli iki şüpheli, sokakta bulunan Hasan Ali, Levent Öner ve Muhammet Gözsu'ya silahla ateş açtı. Saldırının ardından şüpheliler kaçarken, üç kişi yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hasan Ali ile Muhammet Gözsu, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.