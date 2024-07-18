Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti

V.T. üzerinde bulunan tabanca ile Emre Balaban (18) ve Ş.B.(20)'ye kurşun yağdırdı. V.T. olayın ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Emre Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.