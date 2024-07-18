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Giriş Tarihi: 18.7.2024 11:26

Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti

İstanbul Esenyurt’ta sokak ortasında husumetlileri tarafından silahlı saldırıya uğrayan 18 yaşındaki Emre Balaban hayatını kaybetti. Yaralanan arkadaşının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti

Olay, saat 19.20 sıralarında Fatih Mahallesi, 933. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre V.T. aralarında husumet bulunan Emre Balaban ve Ş.B. ile sokakta karşılaştı.

V.T. üzerinde bulunan tabanca ile Emre Balaban (18) ve Ş.B.(20)'ye kurşun yağdırdı. V.T. olayın ardından yaya olarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Emre Balaban hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

SOKAK ORTASINDA VURULDU

Saldırı anı bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Emre Balaban ve Ş.B.'nin sokakta yürüdüğü sırada, binanın köşesinden çıkan V.T. koşarak yaklaştığı 2 kişiye tabanca ile iki kişiye ateş ediyor. Kendilerini kurtarmak için otomobilin arkasına kaçan Emre Balaban ve Ş.B.'nin yaralandıktan sonra yere düştükleri anlar görülüyor.

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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğramıştı... Hayatını kaybetti
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