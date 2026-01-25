Sokak ortasında sopalı saldırı! 9 günlük yaşam savaşını kaybetti

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E.Y. ve A.M.Y. savcılık sorgusunun ardından serbest kalırken, E.K. ve K.C.G. çıkarıldıkları mahkemece "adli kontrol" şartıyla serbest bırakıldı.

"FAİLLER ORTAYA ÇIKSIN"

Serkan Serdar'ın ailesi, olayın anlık bir tartışma değil, planlı bir saldırı olduğunu iddia ediyor. Saldırının arkasında azmettiricilerin bulunduğunu savunan aile üyeleri şu ifadeleri kullandı: "Serkan dünya iyisi bir insandı. Son dönemde bazı zorluklar yaşıyordu ancak kimseye zararı yoktu. Bu saldırının planlı olduğunu düşünüyoruz. Şüphelilerin serbest bırakılması acımızı daha da artırdı. Biz sadece adaletin yerini bulmasını ve gerçek faillerin hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz."

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Olay yeri inceleme ekipleri, Serdar'a ait araçta parmak izi çalışması yaparken, bölgeden alınan kan örnekleri kriminal incelemeye gönderildi. Site güvenlik görevlisi Bayram Ç. ise verdiği ifadede, gece saatlerinde sopa sesleri ve bağırtılar duyduğunu ancak saldırganların çok kısa sürede olay yerinden kaçtığını belirtti. Savcılık, olayı "kasten yaralama" ve "mala zarar verme" suçlarından, ölüm olayının gerçekleşmesiyle birlikte daha ağır bir nitelikte soruşturmaya devam ediyor.