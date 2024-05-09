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Giriş Tarihi: 9.5.2024 11:21 Son Güncelleme: 9.5.2024 12:47

Sokak ortasında tekme tokat dayak

Batman'da 13 yaşındaki kız çocuğunu marketinin önünde durduğu gerekçesiyle tekme tokat döven esnaf M.E., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E., çıkarıldığı mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı.

NECDET ÇAKIR NECDET ÇAKIR
Sokak ortasında tekme tokat dayak

Gültepe Mahallesi'nde 52 yaşındaki esnaf M.E. marketinin önünde duran 13 yaşındaki F.D'yi darp etti. F.D'nin şikâyeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında M.E. gözaltına alındı. M.E. emniyetteki ilk ifadesinde "Çocukların kendisiyle dalga geçtikleri" gerekçesiyle darp olayının yaşandığını söyledi.

Bahçelievler Şehit Yıldız Işılakça Polis Merkez Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından M.E. sevk edildiği mahkemece ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DARP EDİLEN ÇOCUK VE AİLESİNE PSİKO SOSYAL DESTEK

Batman Valiliği, darp edilen F.D. ve ailesine psiko sosyal destek verilmeye başlandığı belirterek Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Birimi çocuğa yönelik yaşanan şiddet olayına müdahil olduğunu duyurdu.

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Sokak ortasında tekme tokat dayak
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