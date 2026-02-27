Sokak ortasında tornavidalı gasba tutuklama: Olay anı kamerada!

Osmangazi ilçesinde kar maskeli bir kişi, sokak arasında denk geldiği Y.T.'yi, tornavida ile tehdit ederek cep telefonunu almak istedi. Kısa süre direnen Y.T.'nin telefonu gasbedip, sırtına yumruk atan şüpheli kaçtı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, Y.T. durumu polise bildirdi.