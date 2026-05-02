Giriş Tarihi: 2.05.2026 13:57

Sokak satıcılarına büyük darbe: 32 kişi tutuklandı

Konya’da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 55 şüpheliden 32’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Sokak satıcılarına büyük darbe: 32 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ereğli ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlattı. Sokak satıcısı olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik 28 Nisan'da 120 ekip ve 640 personelle şafak operasyonu gerçekleştirildi. Havadan ve karadan yürütülen eş zamanlı baskınlarda hedefteki 55 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 234 adet sentetik ecza, 318 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek ve 205 adet mermi ele geçirildi.

Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 20 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından, 1 şüpheli ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

#KONYA #EREĞLİ

Sokak satıcılarına büyük darbe: 32 kişi tutuklandı
