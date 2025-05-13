Sokak satıcılarına darbe! 13 tutuklama

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında sokak satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Daha önce tesip edilen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleşti. Narkotik köpeği Pars'ın da kullanıldığı aramalarda 288,32 gram metamfetamin, 145,82 gram bonzai, 8,72 gram fubinaca, 8,53 gram kokain, 5,88 gram esrar, 0,73 gram eroin, 15 sentetik hap ve 1 hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan D.K., C.K., Ö.D., H.B., E.G. ve S.A. ile aynı dosya kapsamında daha önce gerçekleştirilen ara yakalamalarda gözaltına alınan M.A., A.Y., S.A., A.Ç., A.G., M.K. ve F.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, F.Ç. ve H.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.