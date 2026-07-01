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Giriş Tarihi: 1.07.2026

Sokak satıcılarının tezgâhı bozuldutezgâhı

SENA UYANER SENA UYANER
Sokak satıcılarının tezgâhı bozuldutezgâhı
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, mahalle ve sokaklarda tezgâh kurarak organize şekilde uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 362 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. Bu çalışmaların ardından Şanlıurfa merkezli Ankara, İstanbul, Antalya, Tekirdağ, Mardin, Balıkesir, Aydın, Mersin, Muğla ve Kütahya olmak üzere toplam 11 ilde, 251 ayrı adrese yönelik; 2 bin 309 polis, 500 ekip, 1 helikopter, 1 drone ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla eşzamanlı operasyonlar düzenlendi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Güvenlik güçlerimizin kararlı ve özverili çalışmaları sayesinde, ülkemizin her köşesinde uyuşturucuya karşı operasyonlarımızı kesintisiz olarak sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, narkotik başkanlığımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadeleri yer aldı.

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