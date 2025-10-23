Sokakta ağızlıksız gezdirilen köpek dehşet saçtı

Olay, merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sahibi tarafından sokakta ağızlıksız gezdirilen 'Rottweiler' cinsi köpek, bir anda yoldan geçmekte olan Şediye Armut adlı kadına saldırdı.

Kadını bacağından ve karın bölgesinden ısırarak yaralayan köpek, sahibi ve çevredekiler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılırken, o sırada bölgeden geçen ve olup biteni merak ederek kullandığı motosikletten inip olay yerine gelen motokuryeye saldırdı.