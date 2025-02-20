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Giriş Tarihi: 20.2.2025 17:46 Son Güncelleme: 20.2.2025 18:57

Sokakta gördüğü kediyi seven vatandaşa karda kayan araba çarptı

İstanbul'da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı sırasında, sokakta kedi seven bir vatandaş, kayarak gelen bir otomobilin çarpması sonucu metrelerce yükseğe fırladı.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Sokakta gördüğü kediyi seven vatandaşa karda kayan araba çarptı

İstanbul'da kar manzaralarına ilginç bir görüntü ekledi. Yoğun kar yağışı nedeniyle sokakta yürüyen bir vatandaş direğin dibinde soğukta titreyen kediyi sevmek için eğildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle soğuk havada kediyi seven vatandaş arkasından kayarak gelen otomobilden habersiz kediyi sevdiği sırada karda kayan bir otomobil hızla gelerek şahısa arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile hem vatandaş hem de sevdiği kedi metrelerce yukarıya sıçradı. Kediyi severken karda kayan otomobilin çarptığı vatandaş yaralı olarak hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

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Sokakta gördüğü kediyi seven vatandaşa karda kayan araba çarptı
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