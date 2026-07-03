Sokakta pusu kurup meslektaşını öldürdü

İstanbul Küçükçekmece'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Ahmet Akarsu (45), geçtiğimiz gün motosikletiyle işe gittiği sırada kasklı bir şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 kurşun isabet ettiği belirlenen ve ağır yaralanan Akarsu, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek yaya olarak kaçtığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında yüzlerce saat güvenlik kamerası izlenerek 7 saat içerisinde cinayet zanlısının Ahmet Akarsu ile aynı işyerinde çalışan özel güvenlik görevlisi Muhammet E.K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin, Ahmet Akarsu'yu silahla vurduktan sonra işe gittiği öğrenildi. Şüpheli Muhammet E.K. çalıştığı işyerinde polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde Ahmet Akarsu'nun kendisine küfür ve hakaret ettiği için olayı gerçekleştirdiğini iddia ettiği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.