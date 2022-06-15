Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta meydana gelen olayda Battal Kılınç ile evinin önüne gelen ile teyzesinin oğlu M.B. arasında apartmanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Apartman girişinde kavgaya dönen olayda M.B, yanında getirdiği pompalı tüfekle Battal Kılınç'a ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralanan Battal Kılınç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.