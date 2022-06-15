Haberler Yaşam Haberleri Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
Giriş Tarihi: 15.6.2022 23:59 Son Güncelleme: 16.6.2022 00:15

Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

HAYRETTİN YENEL
Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü

Niğde'de Battal Kılınç, tartıştığı teyzesinin oğlu M.B. tarafından sokak ortasında pompalı tüfekle vurularak öldürüldü.

İlhanlı Mahallesi 99. Sokak'ta meydana gelen olayda Battal Kılınç ile evinin önüne gelen ile teyzesinin oğlu M.B. arasında apartmanın girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Apartman girişinde kavgaya dönen olayda M.B, yanında getirdiği pompalı tüfekle Battal Kılınç'a ateş etti. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerinde ağır yaralanan Battal Kılınç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Beşiktaş’ta otomobil üzerinde cinsel ilişki rezaletinden oyuncu Zeynep S. ve Ahmet Ertan K. çıktı! İşte ilk ifadeleri
SON DAKİKA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI: Bakan Vedat Bilgin'den temmuz zammı için yeşil ışık! 2022 asgari ücret zammı gelecek mi, ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Emekli ve memur zammı için yeni maaş tabloları belli oldu! Fark 2.518 TL'yi buluyor: Enflasyon farkı ve Temmuz zammı ile en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Fed faiz kararı belli oldu! Fed açıklaması ile Jerome Powell sinyali verdi: Fed toplantısı sonrası piyasaların tepkisi ne oldu?
SON DAKİKA! 3600 ek gösterge tablosu yenilendi! İşte meslek meslek emekli ikramiyesi ve maaşı hesabı ve güncel tam liste
SON DAKİKA: AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan asgari ücret ve EYT düzenlemesi için FLAŞ açıklama: Bakanlık kamuoyu ile paylaşacak!
Emekli zammı son durum: Emekli zammı ne kadar, kaç tl olacak? hesaplandı SSK ve BAĞKUR en düşük ve en yüksek maaşlar belli oldu!
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den flaş Türkiye açıklaması
SON DAKİKA HABERİ! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı asgari ücret zammı için çalışma başlattı: Asgari ücrete Temmuz zammı gelecek mi?
Son Dakika: Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin'den yeni Temmuz zammı ve enflasyon farkı açıklaması!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA