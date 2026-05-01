Haberler Yaşam Haberleri Sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı!
Giriş Tarihi: 1.05.2026 18:54

Sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı!

İzmir'in Buca ilçesinde sokakta uyuyan yaşlı bir adamla dalga geçerek yüzüne tekme atan şahıslar o anları kayıt altına aldı. Yapılan çalışmalar sonucu vicdansız 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı!
Olay, Buca ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta yatan yaşlı adamın yanına 2 kişi yaklaştı. Şüphelilerden biri cep telefonu kamerasını açarak kayda girerken, kamerayı tutan kişinin "tekme at" şeklindeki yönlendirmesiyle hareket eden diğer zanlı, yaşlı adamın yüzüne tekme attı.

Yaşlı adam saldırganlara tepki gösterirken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yaşlı adamı uykusundan uyandırıp yüzüne tekme atan şüphelilerin F.E. ve Ç.Y. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan F.E. ile Ç.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Girişi Serhat Kandiloğlu - Editör
Sokakta uyuyan yaşlı adamın yüzüne tekme atmışlardı: 2 kişi gözaltına alındı!
