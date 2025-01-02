Sokakta yürürken başından vurularak öldürüldü

Adana'da 38 yaşındaki Hakan Aksoy, sokak ortasında uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Polis, olaydan sonra kaçan katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

BAŞINDAN VURULDU

Olay Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Hakan Aksoy, caddede yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobil içindeki şüphelinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Hakan Aksoy, ağır yaralanırken şüpheliler, hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Aksoy'un yaşamını yitirdiği belirledi. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri şüphelilerin kaçtığı otomobili Denizli Mahallesi Ray Sokak'ta terk edilmiş halde buldu. Araçta yapılan aramada bir tabanca ele geçirildi. Hakan Aksoy'un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Birimi morguna kaldırıldı. Cinayetle ilgili soruşturma başlatan polis, katil zanlılarını yakalamak için çalışıma başlattı.